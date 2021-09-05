كورونا في مصر.. الصحة تحذر من زيادة الإصابات بعد منتصف سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أعداد مصابي كورونا فى مصر، ومن المتوقع ارتفاع الإصابات، خاصة بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، والمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهى خطة الدولة التى وضعتها لمواجهة الموجة الجديدة.

كورونا فى مصر: ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان والمتعلقة، بآخر مستجدات كورونا فى مصر بارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت نسب الشفاء من فيروس كورونا إلى 82%.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح، أكدت الوزارة، أن التدابير الصحية مهمة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يحد من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا الفترة المقبلة، أبرزها لقاح جونسون أند جونسون، ولقاح فايزر في مصر، ولقاح مودرنا وتخصيصهم لأغراض السفر، مؤكدة حرص الدولة على تسهيل مهمة السفر للمواطنين خاصة فى الدول التى وضعت مجموعة من القيود لدخولها.

وحددت وزارة الصحة والسكان 126 مركزا لاستخراج شهادة كورونا معتمدة للمسافرين، وقالت الوزارة إن هذه الشهادات مؤمنة ولن يتم الحصول عليها إلا بعد أخذ لقاح كورونا، وعن رسوم استخراجها قالت 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل فى العظام.