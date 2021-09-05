جمعة لـ السيسي: جزاك الله خيرا.. وجعل الأعمال الخيرية في ميزان حسناتك

وجه الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «جزاك الله خيرًا، وجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليها»

المؤسسات الخيرية بالتنسيق مع التضامن تقدم الحماية الاجتماعية والصحية والتعليم والتدريب

وأضاف جمعة، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «المؤسسات الخيرية بالتنسيق والتعاون تحت قيادة وزارة التضامن تقدم الحماية الاجتماعية والصحية والتعليم والتدريب وتوفر سكن كريم وتكافل اجتماعي، إنها تقوم بتنمية شاملة للإنسان، يذكرنا هذا أن هذا هو البرنامج العملي نتعلمه أول ما نتعلم من النبي صل الله عليه وسلم، فقد قال الراحمون يرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».