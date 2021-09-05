تقرير «الصحة» عن فتاة الغردقة: «ريهام» غير مستقرة نفسيا

أثارت قصة «ريهام»، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الغردقة»، ردود فعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ترتدي ملابس أنيقة وترفض تلقي أي مساعدة من أي شخص، كما تتجول في شوارع الغردقة نهارا وتبيت على الرصيف ليلاً.

وجرى البحث عن الفتاة بالتنسيق بين إدارة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر والمجلس القومي للمرأة، حتى تمكنت قوة من شرطة قسم أول الغردقة من العثور على «ريهام» بأحد الشوارع السياحية بالغردقة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت عرض الفتاة على مفتش صحة الغردقة لإعداد تقرير عن الحالة الصحية للفتاة.

تاصيل تقرير «صحة الغردقة» عن حالة الفتاة

وذكر تقرير مفتش إدارة الصحة بالغردقة، أن حالة الفتاة غير مستقرة نفسياً، ويجب عرضها على طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفى الغردقة العام، وعُرض التقرير على النيابة.

وعلمت «الوطن»، أن الفتاة ستُعرض اليوم على طبيب نفسية وعصبية بمستشفي الغردقة العام وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة وذلك تحت حراسة أمنية وإعداد تقرير بحالتها النفسية و العصبية والعرض مرة أخرى على النيابة لمباشرة التحقيقات.

توفير دار رعاية لفتاة الغردقة

من جانبها، أوضحت نيرمين أبو سريع، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، أن مباحث قسم شرطة أول الغردقة استلمت الفتاة، وتعاملت معها معاملة لائقة، وتم عرضها على نيابة الغردقة، وجار التحقيقات، ومن المتوقع إيداع فتاة الغردقة بأحد دور الرعاية، وذلك بعد رفض والدها استلامها وتخلي والدتها عنها.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الغردقة استعدادها لرعاية وتبني حالة «ريهام» بعدما رفضت أسرتها إستقبالها مرة أخرى، حيث أن الطالبة تحتاج رعاية من نوع خاص.