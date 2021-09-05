برنامج تدريبي لتعليم الكوادر الطبية والإدارية لغة الإشارة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الأول لتعليم الكوادر الطبية والإدارية لغة الإشارة، وذلك لمقدمي الخدمة الصحية، وخاصة من العاملين بإدارات رضاء المنتفعين في فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالأقصر على 800 إشارة من إشارات الصُم وضعاف السمع وأهم التعبيرات والإشارات الخاصة الحالات المرضية والتشخيصية، لمدة 8 أيام متتالية، بواقع 64 ساعة تدريبية لكل متدرب، في إطار اهتمام الهيئة باستحداث آليات للتعامل مع جميع المترددين على المنشآت الصحية التابعة لها وحقوقهم في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومنهم الأشخاص ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات السمعية.

وأضافت الهيئة، أنه شمل البرنامج التدريب على «إتيكيت» التعامل مع الصُم وضعاف السمع وتوضيح أسباب الصمم، وأساسيات الحوار الفعال مع الصُم بداية من موظف الاستقبال بالمنشآت حتى مقدمي الخدمة الطبية، إضافة إلى شرح أقسام العيادات المختلفة بالمنشآت وأسماء الأمراض وكيفية التعبير عن الأعراض التي قد يشعر بها المرضى من خلال لغة الإشارة، وكذلك طرق صرف ووصف أخذ الجرعات اللازمة للعلاج، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

تقييم مستوى المتدربين من قِبل أشخاص من ذوي الهمم

وتابعت: أنه تم تقييم مستوى المتدربين من قِبل أشخاص من ذوي الهمم والصُم وضعاف السمع، في ختام الدورة التدريبية، والذي أثبت فعالية البرنامج التدريبي ونجاحه في المساهمة بتلبية الاحتياجات والرعاية الصحية لكل المترددين من المرضى الصُم وضعاف السمع على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في الأقصر.

واستكملت، أنه تم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لكل المتدربين بنجاح، وذلك من قِبل الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة الأزمات والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، بالإضافة إلى مشرفي التدريب محمد عبدالوهاب، ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لوسيندا الخشت، مساعد بالمشروع بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، محمود فتحي، مدرب لغة الإشارة المحترف، وبحضور كل من النائبة زينب السلامي، ممثل ذوي الإعاقة بالمحافظة، محمود نجم مدير المركز الإعلامي بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه المبادرة غير مسبوقة، والأولى من نوعها في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تعليم مقدمي الخدمة الصحية لغة الإشارة، مشيرًا إلى أهمية البرنامج التدريبي في إكساب المتدربين المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الصُم وضعاف السمع، بما ييسر عملية التواصل خاصة فيما يخص الجانب الطبي، وليتمكن مقدمو الخدمة من فهم المرضى دون وسيط والتفاعل الصحيح معهم، وهو أيضًا ما يكسر الحواجز بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، ويضمن التعرف على كل ما يخص شكاوى المرضى من الصم وأصحاب الإعاقات السمعية، وتلبية كل الاحتياجات والرعاية الصحية لهم.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم والصُم وضعاف السمع وحقوقهم في التعامل والتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي، يأتي كمبادرة من الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتوفير كل السبل للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الصحية للهيئة، وخاصة ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع والاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات كافة المتعاملين على حد سواء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وجدير بالذكر، أيضًا، أن هذا البرنامج التدريبي تم بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية مؤسسة هانس زايدل الألمانية.