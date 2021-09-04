لميس الحديدي تعلق على فوز الزمالك بالدوري وتوجه رسالة لـ إبراهيم عيسى

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا العام، قائلة: «الزمالك أخد الدوري السنة دي، ألف مبروك وماله، بالعكس المنافسه كويسة وتحفزنا، وتخلينا كده نحس إن فيه منافسة أخيرا، بقى لنا سنين بناخد البطولة بلا منافسة حقيقية».

لاعبو الزمالك اجتهدوا

وأشادت الحديدي خلال تقديمها الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، بأداء الفريق، مضيفة «لكن للموضوعية، وكلمة حق برضه الزمالك لاعبيه اجتهدوا في ظروف صعبة، وقدروا يحققوا البطولة بعد غياب طويل، أنا بحب المنافسة عموما لأنها تحسن الأداء وتشجع الجميع، خاصة إن الكورة في مصر يعني مش في أعظم حالاتها، مش شايفين صلاح ورونالدو وميسي يعني».

وتابعت: «اللي عاوزة أعلق عليه هنا هو ليه لما فريق يكسب جمهوره يهاجم الفريق التاني، طب الزمالك أخد الدوري واحتفالات عظيمة كأنه أخد كاس العالم ماشي، ليه بقي الهجوم، ليه الألفاظ؟ احتفل بنفسك، مالك ومال الآخرين؟».

رسالة إلى إبراهيم عيسى

ووجهت الحديدي رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بعد وصفه لشعار النادي الأهلي «الأهلي فوق الجميع» بالشعار النازي قائلة: «يا صديقي الزملكاوي العزيز إنت عارف طبعا، إنها جملة قالها صالح سليم في وقت انتخابات، لوقف التناحر بين المرشحين قالهم الأهلي ومصلحته فوقكم كلكم، فوق الأهداف الفردية، فوق المصالح الشخصية، وإحنا كأهلاوية مؤمنين بهذا الشعار، ده دستورنا اللي بنحترمه، دي مبادئ الأهلي وقيمه اللي مش بنتنازل عنها ولا علاقة لهذا الشعار أبدا بالنوادي الأخرى».

لهذا السبب الكيان فوق الجميع

وتابعت: «إحنا بنتكلم عن أنفسنا، الكيان عندنا فوق الجميع وفيه أمثله كتيرة جدا، لذلك الأهلي فوق الجميع، وعشان كده واخدين 26 بطولة دولية، آخرهم 10 مرات بطولة أفريقيا، 112 بطولة محلية منهم 42 مرة بطولة الدوري، نادي القرن يا جماعة عن حق، مش ناقصين بطولات، لكن لازم برضه نركز ونعمل صفقات أفضل ونحسن الأداء ونزود المهاجمين، ده في إطار التحسين فقط، لكننا ندعم دايما فريقنا ونسانده».