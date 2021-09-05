غرق 4 شباب بشاطئ بورسعيد

ارتفع عدد غرقى شاطئ بورسعيد حتى الجمعة الماضية إلى 4 مواطنين، عقب عثور رجال الإنقاذ اليوم على جثة شاب طافية فوق سطح المياه، وانتشال 3 جثث أخرى، وإنقاذ خامس، لدى تنزههم على الشاطئ، على الرغم من تحذيرات رجال الإنقاذ لارتفاع الأمواج.

رابع الغرقى شاب في الثانية والعشرين

أفاد إخطار تلقاه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد من شرطة النجدة، بظهور جثة طافية فوق المياه خلف ميناء الصيد بإدعاء غرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المبرة.

وفحص رجال البحث الجنائي هوية الشاب، وتبين أن اسمه «وليد عبدالحي عطا» 22 عام، وغرق بسبب الأمواج العالية الجمعة الماضية، فيما كان يتنزه مع أسرته على الشاطئ.

الدوامات أنهت حياة 4 مواطنين

انتشل رجال الإنقاذ حتى أمس، 3 جثث لكل من «محمد مهدي فوزي، 18 سنة خلف نادى الصيد بحى الشرق بعد غرقه في حى المناخ بسبب الأمواج العالية ووجوده فى منطقة دوامات، ومحمود عادل حسام الدين عطية 23 سنة بعد ساعة من فقدانه فى المياه بمنطقة دوامات بحرية بحى العرب، وراوية هاشم المغازي 41 سنة من الإسماعيلية وجاءت مع أسرتها للتنزه على شاطىء بورسعيد وغرقت نتيجة الدوامات البحرية خلف قرية لنورس».

ونُقلت جثث الغرقى الثلاثة عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة.

الناجي الوحيد

وقعت حوادث الغرق على الرغم من تحذيرات رجال الإنقاذ المتتالية من النزول في مياه شاطئ بورسعيد نتيجة لارتفاع الأمواج ووجود دوامات.

ونجا شخص واحد في العقد الخامس من الغرق الجمعة الماضية، وهو «محمد كمال علي» من القاهرة، بعد أن جرفته الأمواج باتجاه المجرى الملاحي، وجرى إنقاذه، حسبما قال مدير شاطئ بورسعيد طارق عثمان.

وأوضح عثمان، أن إدارة الشاطئ نشرت لافتات بطول الشاطئ حول تعليمات النزول للبحر، والالتزام بتعليمات منقذي الشاطئ، والنزول فقط من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، والتأكيد أن الأطفال مسئولية ذويهم.