غرق شاب إثر سقوطه من «معدية زفتى» في النيل بالغربية

لقى شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه غرقا، إثر سقوطه في مياه النيل «فرع رشيد»، أثناء عبوره النيل بـ«معدية» في زفتي، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى زفتى العام.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص في مياه النيل بزفتى.

شهود عيان يروون الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور شاب بالمعدية، اختل توازنه وسقط في مياه النيل، وحضرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الغربية وتم البحث عن الجثمان.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب قد اختل توازنه فجأة، وسقط في المياه، وجرفه التيار وأصابه بالوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

النيابة العامة تطلب تحريات الأمن

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر العائله بزفتى.

من جانبه، أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته لرئيس نيابة مركز زفتي بالموافقة على تصريح دفن شاب في العقد الثالث من عمره، عقب غرقه في مياه نهر النيل بنطاق قري مركز زفتى.