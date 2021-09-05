اليوم الدولي للعمل الخيري.. العالم يكرم الأم تيريزا على مساعدة الفقراء

أقرت الأمم المتحدة يوم الخامس من سبتمبر يومًا دوليًا للعمل الخيري؛ بهدف توعية وتحفيز المواطنين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية، حيث يتيح العمل الخيري فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، من خلال قدرته على رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية.

سبب اختيار 5 سبتمبر يومًا دوليًا للعمل التطوعي

وجاء اختيار الخامس من شهر سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979 تكريمًا للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على الفقر، الذي يشكل تهديدًا للسلام العالمي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

«آغنيس غونكزا بوجاكسيو» هو الاسم الذي وُلدت به الأم تيريزا، الراهبة والمبشرة ألبانية الأصل، التي وُلدت عام 1910 وانتقلت للعيش في الهند عام 1928 وكرّست حياتها لمساعدة وخدمة الفقراء والمهمشين والضعفاء حتى وفاتها في الخامس من أيلول 1997. حصلت على عدة جوائز وأوسمة، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام عام 1979 اعترافًا بجهودها الإنسانية وامتنانًا بأعمالها الخيرية التي انتشرت في جميع أرجاء العالم.

جمعية الأم تيريزا وفرت العون للشعب الهندي طيلة 45 عامًا

وبحسب موقع «بيوجرافي»، الأم تيريزا وفرت جمعيتها لأكثر من 45 عامًا، العون للفقراء والمرضى والأيتام، في حين ابتعثت الجمعية أفرادها لجميع أنحاء الهند والعالم، بهدف مساعدة الضعفاء والتطوع في دور العجزة والأيتام وبيوت إيواء المشردين.

كما تلقت الأم تيريزا عددًا من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، اعترافًا بجهودها الإنسانية وامتنانًا بأعمالها الخيرية التي انتشرت في جميع أرجاء العالم.

وتوفيت الأم تيريزا في 5 من شهر سبتمبر 1997 عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

الأمم المتحدة: القضاء على الفقر تحد عالمي هائل

وجاء في استراتيجية الأمم المتحدة لأعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030 أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده هو تحد عالمي هائل ومطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة، كما دعت إلى تعزيز روح التضامن العالمي، والتركيز بشكل أساسي على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا، تعترف بالدور المتنوع للقطاع الخاص، ابتداء من المؤسسات الصغيرة، مروراً بالتعاونيات وانتهاءً بالشركات متعددة الجنسيات.