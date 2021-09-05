مدبولي: العمل الخيري هو الواجب الحقيقي للإنسانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ «اليوم يشهد احتفال مصر مع العالم أجمع مع الإنسانية المحبة للخير، نحن في رحاب اليوم العالمي للعمل الخيري والذي قررت هيئة الأمم المتحدة عام 2012 أن يكون عيدًا سنويًا يذكرنا بدورنا الحيوية لأعمالنا الخيرية في دعم مصر ومساندة من هم في حاجة إلى المسادعة دون قيد أو شرط».

مدبولي: المصريون ينتفضون لمساعدة المحتاجين

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ العمل الخيري هو الواجب الحقيقي للإنسانية، مشيرًا إلى أنَّ هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا التاريخ وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية لتأصيل أهمية العمل الخيري واستدامته والذي يستقي روافده من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية جنبًا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعّالة الذي يجعل المصريين جميعا ينتفضون لمساعدة المحتاجين والتضامن معهم.