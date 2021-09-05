مدير «الأورمان»: تعاونّا مع «تحيا مصر» في بروتوكول بـ400 مليون جنيه

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير مؤسسة الأورمان، إنّّ صندوق تحيا مصر «شاهد عيان، بعد التعامل معه من خلال بروتوكول بـ400 مليون جنيه، من أجل العمل بـ556 قرية، فضلا عن إعادة إعمار 16475 منزل في 656 قرية بجميع محافظات مصر ، موضحا أنّ مبادرة نور حياة وقّعت الكشف على مئات الآلاف من المواطنين بواسطة مستشفيات القوات المسلحة، وأكثر من 76 ألف عملية مياه زرقاء وبيضاء أُجريت مجانا 100%.

وأضاف مدير مؤسسة الأورمان خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ صندوق تحيا مصر هو صندوق الخير، وبه قوافل خير متعددة مع كل الجمعيات، متابعا أنّ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تجري يوميا تنقية للأسر الأولى بالرعاية، ومن يصله المساعدات هو المحتاج 100%.

وتابع مدير مؤسسة الأورمان، أنّ الرئيس وجّه بفرش جديد للأسر التي يُعاد إعمار منازلهم، وبالفعل تمّ فرش أكثر من 33 ألف منزل بأثاث جديد، وتولت جمعية الأورمان تأثيث أكثر من 4000 منزل، والبيت يكون مجهز 100%.