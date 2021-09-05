جامعة مطروح.. إقبال كبير من الطلاب على التطعيم بلقاح كورونا

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، أن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على التطعيم بلقاح فيروس كورونا، من خلال مركز التطعيمات في مقر كلية التربية وسط مدينة مرسى مطروح، والمخصص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز التطعيم يستقبل حاليا أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يوميًا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، حيث يستمر بشكل متصل حتى الساعة السابعة مساءً.

جامعة مطروح.. الدولة وفرت لقاح فيروس كورونا

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن جهودا كبيرة تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوفير لقاح كورونا لجميع أبناء الشعب المصري بالمجان، مشددًا على حرص الجامعة على تطعيم طلابها من جميع الكليات، ومنتسبيها باللقاح.

ولفت إلى أنه يجب على جميع متلقي اللقاح تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قبل الذهاب لأخذ الجرعة، مشيرًا لظهور اسم جامعة مطروح على موقع التسجيل للتطعيمات، واتباع الخطوات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان في عملية التسجيل الصحيحة، ومتابعة جميع البيانات الخاصة بكل فرد، طبقا لما يطلبة الموقع.

رئيس جامعة مطروح: نحافظ على صحة طلابنا

وذكر رئيس جامعة مطروح، في تصريحات صحفية، أن الحملة بدأت منذ يومين، وهي حملة موسعة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتهدف إدارة الجامعة من ذلك الحفاظ على صحة جميع طلابها من مخاطر الوباء المنتشر في مختلف دول العالم.

جامعة مطروح تطعم الطلاب والعاملين قبل بدء الدراسة

وأكد رئيس جامعة مطروح حرص الجامعة على تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، ما يضمن استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، للحفاظ على صحة الجميع داخل الجامعة، وناشد الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح.