كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة مطروح.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

تعد جامعة مطروح من أحدث الجامعات الحكومية في السنوات الأخيرة، والتي جرى إعلانها جامعة مستقلة عن جامعة الإسكندرية عقب انفصالها عنها بموجب قرار جمهوري في عام 2018، بعد نشأتها الأولى فرع لجامعة الإسكندرية، واستمرت سنوات على ذلك إلى أن زاد عدد الكليات بها لتعلن أول جامعة حكومية على أرض محافظة مطروح، في إقليم غرب مصر، لتكون منارة علمية تضئ على أرض مطروح ينهل منه الشباب العمل في مختلف الكليات التي تتناسب وطبيعة المحافظة لخدمة أبنائها في القطاعات المتنوعة على أرض الوطن، بالإضافة إلى زيادة البحوث العلمية، التي تنشر على المنصات العلمية الدولية كي يستفيد منها المواطنون في دول العالم المختلفة.

تعرف على كليات جامعة مطروح

وتوجد العديد من كليات جامعة مطروح تنتشر في ربوع المحافظة، حيث يزداد الإقبال عليها عاما بعد عام، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ومن بينها كلية التربية، وكلية الزراعة الصحراوية، وكلية الطب البيطري، وكلية التمريض، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التربية رياض أطفال، وكلية التربية الرياضية، وكلية اللغات والآثار، وكلية علوم البترول والتعدين، وكلية التربية والنوعية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

التقديم في كليات جامعة مطروح

ويجري حاليا التقديم في كليات جامعة مطروح من خلال تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق في أي كلية تتناسب مع رغباتهم، بتقديم طلبات إلكترونية تمهيدا للاختبارات، للالتحاق بالكلية، حسب لائحة كل كلية على حدة، وانتظار التنسيق الرسمي مع ظهور المرحلة الأولى، لاستكمال التقديم، في الكلية والخضوع للاختبارات، طبقا لتوزيع التنسيق، وحسب المستندات والأوراق المطلوبة في كل كلية والتي تختلف من كلية لأخرى.

مميزات كليات جامعة مطروح

تسابق جامعة مطروح الزمن في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني الجديدة في حرم الجامعة الكائنة في الكيلو 9 وهي تقام على أحدث طراز هندسي حديث مزودة بجميع الإمكانات والخدمات، من مباني للدراسة ومدينة جامعية، ومحطات مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات اتصالات، ومعامل إلكترونية ومقر لإدارة الجامعة، ومقر للأساتذة، ومكتبة وغيرها من الإمكانات الكبيرة التي تجعلها في مقدمة الجامعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مجمع طبي وضعة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار خلال أيام مع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، مع تميز كليات الجامعة بالنظام، والانضباط والاهتمام بالأنشطة، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة والمعسكرات والدورات التدريبية بالجامعات.