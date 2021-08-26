جامعة مطروح تحصد 4 مراكز متقدمة بـ«إعداد القادة» لمعاوني هيئة التدريس

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، حصول وفد الجامعة الذي شارك في برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والذي عُقد بمعهد إعداد القادة في حلوان في الفترة من 21 حتى 24 من أغسطس الجاري، على أربعة مراكز متقدمة في المسابقات التي شارك فيها، لتضم جامعة مطروح مراكز جديدة إلى سجلها الحافل منذ إنشاء الجامعة واستقلالها عن جامعة الإسكندرية.

المراكز الأربعة التى حصدتها جامعة مطروح

وقال رئيس جامعة مطروح، إن الوفد المشارك حصل على المراكز الأربعة الأولى في مسابقات الألعاب الإلكترونية، والشعر، والمشاركة المتميزة، وتنس الطاولة، متمنيًا للفائزين دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، لافتا أن التفوق العلمي يسير جنبا إلى جنب مع التفوق في الأنشطة الطلابية المختلفة، ما يؤكد على تميز طلاب جامعة مطروح.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بـ4 كليات بجامعة مطروح

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن الوفد المشارك تضمن أعضاء هيئة تدريس من كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والسياحة والفنادق، وكلية التربية الرياضية بنين، وكلية التربية للطفولة المبكرة، مؤكدًا أهمية البرنامج في إعداد قادة المستقبل، والاستفادة من الخبرات القيادية في تنمية قدرات المشاركين.

جامعة مطروح تشارك في ورش عمل «القائد النبيل» وتطوير المناطق العشوائية

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن فعاليات الدورة تضمنت على مدار أيامها المُنعقدة عدة جلسات حول «تطوير المناطق العشوائية»، و«الكاريزما»، و«صفات القائد النبيل»، و«إعداد القائد المبدع»، وورشة عمل عن «الذكاء العاطفي»، إضافة إلى ورشة عن «الإدارة الاستراتيجية»، وورشة تنفيذية لوضع الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس، إضافة لعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.