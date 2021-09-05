كيف حصلت جامعة أسوان على مركز متقدم في تصنيف تايمز؟

تقدمت جامعة أسوان على الجامعات المصرية في تصنيف "تايمز هاير إيدكوشين" ضمن الجامعات المصرية الأكثر تنوعا، وتوضح "الوطن" بعض المعلومات عن جامعة أسوان، وكيف حصلت على هذا التصنيف.

إعلان القرار عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية

وبحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن حصول جامعة أسوان على التصنيف الأعلى على مستوى الجامعات المصرية جاء بسبب زيادة درجات تأثير الاستشهادات، وزيادة معدل النشر العلمي، والكم العالمي لمرجعية الأبحاث، فضلاً عن زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

حصول جامعة أسوان على مركز متقدم بتصنيف التايمز

وعن تصنيف تايمز قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن، وتُعد جامعة أسوان المصنفة الأولى على الجامعات المصرية، ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، طبقاً لتصنيف تايمز هاير ايدكوشين، والذي يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في طرق التدريس الحديثة والأبحاث العلمية التي تشاركها الجامعة في شتى المجالات التعليمية المختلفة.

رئيس جامعة أسوان: الحفاظ على القمة أصعب

وتابع الدكتور أيمن عثمان، أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة أسوان العلمية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية، ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

ألقاب عديدة حصدتها جامعة أسوان

وأشار عثمان إلى أن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية مؤخرا، مما أكسبها سمعة أكاديمية طيبة من بين الجامعات، وذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التي تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمي وبحثي بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كلياتها إلى 21 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وتعتبر جامعة حديثة بالنسبة للجامعات المصرية، فقد أنشئت عام 1974 كفرع لجامعة أسيوط، وفي عام 1995 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة جنوب الوادي، وعليه أصبح فرع الجامعة تابع لجامعة جنوب الوادي، وفي عام 2012 أنشئت جامعة أسوان كجامعة حكومية، لتضم الجامعة 18 كلية، بالإضافة إلى معهدين، وبعد مرور سنوات عليها أصبحت جامعة أسوان منارة علمية وتنموية داخل المجتمع الأسواني، ونظمت العديد من اللقاءات والمهرجانات المصرية الأفريقية، وكذلك معهد أفريقي خاص ببحث الشؤون الأفريقية.