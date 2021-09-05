والد أحد الناجين من حادث السويس: «الناس كانوا فوق بعض وابني مصاب بكدمات»

شهدت محافظة السويس ليلة درامية، ودعت فيها فجر اليوم 12 شخصا، إثر وفاتهم في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق «السويس – القاهرة»، في طريق عودتهم من مدينة شرم الشيخ متجهين إلى القاهرة.

وتلقى اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، بلاغا من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة «كمين 109»، وعلى الفور تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مشتركة، لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

والد أحد الناجين في حادث السويس: الناس كانت على بعض

ومن مستشفى السويس العام، تحدث «عصام الدين» والد «عمر عصام الدين»، أحد المصابين الناجين من حادث السويس، لـ«الوطن»، عن حالة ابنه الذي كان أحد ركاب الأتوبيس، ويتلقى العلاج حاليا بقوله « بيقولي إنه فجأة حس بحالة غير طبيعية والجميع انقلب على رأسه بعد انقلاب الأتوبيس».

وأشار«عصام»، والد أحد الناجين من حادث أتوبيس السويس، إلى أن الركاب كانوا «فوق بعضهم» بعد الحادث، بينما كانت سيارات الإسعاف في كل مكان، وتم نقل ابنه بعدها إلى مستشفى السويس العام، وتم التواصل معه من جانب المستشفى بعد التعرف على ابنه المصاب، وعلى الفور توجه الأب إلى السويس للاطمئنان على حالة ابنه.

كدمات وسحجات متفرقة بالجسد والوجه

وأوضح والد الناجي من حادث السويس، أن الأطباء شخصوا حالة ابنه بـ«كدمات وسحجات» في أماكن متفرقة من الجسم وفي الوجه، ولا يستطيع الحركة حتى الآن.

ومن داخل المستشفى نفسها، أكدت الدكتورة نوال الشرقاوي، طبيبة العظام، لـ«الوطن»، أن المستشفى شهدت ملحمة وطنية من أهالي السويس الذين بادروا بالتبرع بالدم وبالملابس للمصابين وبالأكفان للمتوفين.