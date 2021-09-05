«تموين الإسكندرية» تحرر 1752 محضرًا لمخابز ومحال خلال أغسطس

حررت مديرية التموين في الإسكندرية، 1752 محضرًا، بلغت 814 محضرًا للمخابز البلدي، و938 محضرًَا على الأسواق والمحال، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان صحفي، أنه لا تهاون في صحة المواطنين، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن.

ووجه الشريف تشديداته على جميع الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

814 محضر للمخابز البلدية

قال محافظ الإسكندرية في بيانه، إن مديرية التموين شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، بالإضافة إلى توفير كافة السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 814 محضر من بينها «324 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و77 محضر للمخابز المخالفة للمواصفات، و136 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و 32 محضر توقف بدون إذن مسبق».

938 محضر على الأسواق والمحال في الإسكندرية

وبلغ إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال أغسطس قد 938 محضر، من بينها «411 محضر لعدم وجود شهادة صحية لبعض المحال، و 16 محضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، و297 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، و7 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، و 5 محاضر غش تجاري، و13 محضر لوجود سلع مجهولة المصدر، 41 محضر للمحال التي نفذت الأوكازيون بشكل وهمي».