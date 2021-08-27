وكيل تموين الإسكندرية: المواطنون راضون عن الخبز البلدي وجودة السلع

أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المواطن السكندري راض كل الرضا عن رغيف الخبز البلدي، وجودة السلع التموينية وكذلك الخدمات التموينية المقدمة من خلال مراكز الخدمات والمكاتب التموينية.

«سعد الله»: رضا المواطنين عن الخبز البلدي نتاج 3 سنوات من العمل

وأضاف سعد الله في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش جولته المفاجأة على المخابز البلدية بمنطقة العجمى، أن حالة الرضا بين المواطنين نتاج عمل جاد من خلال ما يزيد عن 3 سنوات بفريق عمل يعمل بطريقة احترافية.

التفتيش على أوزان الرغيف البلدي في 7 أماكن كبرى

وقام وكيل تموين الإسكندرية بالمرور على المخابز البلدية بمناطق وادي القمر والدخيلة والبيطاش و الهانوفيل وشهر العسل ومساكن الصينية ومساكن الكيلو 21، حيث قام بالتفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته والتأكد من نظافة أماكن الانتاج و لوحات بيانات المخابز.

6 محاضر في جولة وكيل تموين الإسكندرية على المخابز

و تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة، بالإضافة إلى تحرير محضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.

والتقى سعد الله، مع العديد من المواطنين و العديد من ضيوف الإسكندرية المصطافين وتم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز و انتظام منظومة التموين و توافر السلع التموينية، مؤكداً على الرضا التام لديهم.