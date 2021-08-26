445 محلا يشاركون في الأوكازيون الصيفي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، عن تحرير عدد 40 محضرا أوكازيون، لعدم استصدار تراخيصالاشتراك بالأوكازيون ومحاضر أوكازيون وهمى، فيما بلغ عدد المحلات المشاركة رسميا فى الأوكازيون الصيفي 445 محلا حتى الآن.

«تموين الإسكندرية» تشدد على أنشطة المحلات وفعاليات الاوكازيون الصيفى

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن وكيل الوزارة، أمر بتشديد الرقابة على أنشطة المحلات و الأسواق وفعاليات الأوكازيون الصيفى، وهو ما تبعه قيام إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية وفريق العمل التابع للإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات عدة.

ضبط مكتبة شهيرة بالإسكندرية لحيازتها منتجات مجهولة المصدر

وأضاف القلش في بيان، اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن ضبط مكتبة شهيرة لحيازتها وعرض أدوات مكتبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وعدم تدوين بيانات على بعض السلع و تم تحريز عدد 3416 قطعة أدوات مكتبية وعلب مأكولات أطفال و زمزميات ومفرمة ورق وآلات عد نقدية، وعدد 3000 قلم خط عربى منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.