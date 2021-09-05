أجبرتاه على شرب «عصير مسموم» وهشمتا رأسه.. القبض على سيدتين قتلتا طفلًا بالمنيا

أصمّت الرغبة في الانتقام سيدتين في المنيا، عن سماع صرخات طفل جارتهما ابن الرابعة عامًا، اللتين قتلاه بسبب خلافاتهما مع والدته.

الطفل المتغيب عن منزله منذ عشر أيام، قُتل مرتين، الأولى حين غاب عن والدته وفشلت محاولاتها في العثور عليه، والثانية حين عُثر عليه في جوال بلاستيكي على حافة مجرى مائي.

ماذا ذكرت تحريات الشرطة عن الواقعة

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن مركز شرطة مغاغة في مديرية أمن المنيا تلقى بلاغًا بالعثور على جوال بلاستيكى على حافة إحدى المجارى المائية بدائرة المركز بداخله جثة «طفل 4 سنوات» مقيم في دائرة «مركز شرطة سمالوط شرق» والمُتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضى، مرتدي كامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة.

عصير بسم الفئران وتهشيم الرأس ثم الخنق

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين مقيمتان بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهما وبين والدة الطفل.

وذكرت التحريات، أن المتهمتين استدرجا الطفل إلى مسكنهما، وأسقيا بالإجبار عبوة عصير حوت مادة سامة «سم فئران» وتعديا عليه بقطعة حديدية «مكيال» على رأسه ثم خنقاه بقطعة قماش حتى فارق الحياة، ثم وضعتا داخل جوال بلاستيكى وألقيا جثته بالمجرى المائى محل العثور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.