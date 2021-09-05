تخفيض الحد الأدنى للتقدم للمعاهد الصحية للقوات المسلحة لـ55%

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) لتكون 55% بدلاً من 60% مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء انخفاض مجموع طلبة الثانوية العامة.