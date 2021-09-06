أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 6-9-2021 مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار العملات، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، أسعار العملات في البنوك المختلفة اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجّل سعر اليورو، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، بينما سجّل في البنك التجاري الدولي، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وفي الأهلي المصري، 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجّل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، سجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني، في بنك قناة السويس، 21.54 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، نحو 21.51 للشراء، و21.73 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.