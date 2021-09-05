159وحدة ثابتة و25 لخدمات قياس السكر ضمن «100 مليون صحة» بالقليوبية

أعلن الدكتور جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تحديد عيادات ثابتة بـ159 وحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع أنحاء المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، إضافة إلى 25 وحدة خدمات قياس السكر التراكمي لاكتشاف ومتابعة مرضى السكري والدهون الثلاثية والكوليستيرول في الدم.

صحة القليوبية تطلق شارة البدء لمبادرة الرئيس للأمراض المزمنة

وذكر «عبد الغني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه جري إطلاق شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه أثناء انطلاق المبادرة قام الفريق الطبي بالوحدة بإجراء الفحوصات الطبية لوكيل وزارة الصحة والدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة، والدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: المبادرة تستهدف الشريحة العمرية فوق 40 عاما

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.