تعليمات جديدة من «الصحة» للطلاب قبل العام الدراسي الجديد

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، وخاصة طلبة المدارس والجامعات، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والموجة الرابعة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومع تزايد الإصابات، استعرضت وزارة الصحة والسكان آلية التعامل مع فيروس كورونا خلال فترة الدراسة، ويستعرضها «الوطن» خلال هذا التقرير :

- أكدت الوزارة على ضرورة السعال أو العطس في الكوع المثني أو في منديل والتخلص منه فورا

- أشارت إلى أن تحية الناس يجب أن تكون بالتلويح أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب.

- شددت على ضرورة تنظيف الأسطح والأشياء التى تلمس باستمرار.

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- عدم وصم الذين تعرضوا للإصابة بكوفيد19.

- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفى حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في هذه الإجراءات، لافتة الى أن اللقاح لا يمنع الغصابة بالفيروس بل أنه يخفف من شدة الأعراض حال الإصابة ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استمرارها فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعه لفيروس كورونا.