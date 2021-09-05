غرامات ركوب قطارات «الأقصر - أسوان» بدون تذكرة

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، تحصيل غرامات فورية لمن يستقل القطار بدون تذكرة، سواء كان في القطار الإسباني، أو قطار الركاب، أو القطار المميز، أو الروسي، أو حتى القطار الخاص «VIP» وذلك من محطة الأقصر إلى أسوان أو العكس، من خلال محاضر إثبات حالة، في إطار دور وزارة النقل والمواصلات، في الحد من استقلال القطار بدون تذاكر، يجري حجزها من الشباك المخصص لها.

ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة، في الحد من عملية الهروب من حجز التذاكر، واستقلال القطارات بدون تذاكر، بهدف تنظيم حركة استقلال القطارات في جميع المحافظات، والحصول على التذاكر من الشباك.

غرامات ركوب القطارات «الأقصر- أسوان» بدون تذاكر

- غرامة قطار الركاب 20 جينهًا + سعر تذكرة القطار جنيه واحد.

- غرامة القطار المميز 20 جنيهًا + سعر التذكرة الأقصر- أسوان 20 جنيهًا.

- غرامة القطار الروسي 50 جنيهًا + سعر تذكرة القطار الروسي الأقصر- أسوان 35 جنيهًا.

- غرامة قطار الـ«VIP «40 جنيهًا، + سعر التذكرة الأقصر أسوان 115 جنيهًا للدرجة الأولى، والدرجة الثانية 85 جنيًها.

- غرامة القطار الإسباني 30 جنيهًا، + سعر التذكرة للدرجة الأولى الأقصر- أسوان 70 جنيهًا، والدرجة الثانية 50 جنيهًا.

توحيد غرامات الركوب بين جميع المحافظات

ونوه أوضح مصدر مسئول السكك الحديد، بتوحيد غرامات ركوب القطارات بدون تذاكر، داخل جميع محطات الوقوف للقطارات في جميع المحافظات، بالإضافة إلى دفع ثمن التذكرة الأصلي حسب المسافات المحددة لجميع محطات القطار، وتأتي تلك القرارات في سبيل مواجهة عمليات التهرب من شباك الحجز، وركوب القطارات بدون تذاكر، كما إنه يهدف لتنظيم عملية استقلال القطارات من المواطنين، والمحافظة على النظام في الحركة بشكل عام.

وناشد المواطنين، بالالتزام بقرارات هيئة السكك الحديد، في سبيل تنظيم حركة استقلال القطار بشكل عام، ما يعود بالنفع على المواطنين من الركاب بشكل عام، مشددًا، على ركوب القطارات في موعدها، وعدم النزول منها أثناء عملية التحرك، منعًا لتعريض حياتهم للخطر والموت.