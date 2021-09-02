الوزير: معدل حوادث القطارات سيقل تدريجيا بعد انتهاء تطوير السكة الحديد

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن معدل حوادث القطارات ستقل تدريجيا، عقب الانتهاء من تطوير منظومة السكة الحديد، من جوانبها كافة، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، موضحا أن مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي، تجرى بشكل منتظم، علاوة على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، منوها إلى أنه سترفع وتحسن وكفاءة المحطات، وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتحويلها للعمل إلكترونيا.

وزير النقل: ننفذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه لتقليل حوادث القطارات

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تحديث منظومة الجر «عربات - جرارات» لتقليل حوادث القطارات، لافتا إلى أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا مليون و200 ألف راكب على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنه ستشغل قطارات مكيفة جديدة لركاب الدرجة الثالثة قريبا.

وزير النقل: تحديث العربات والجرارات ستعمل على تقليل حوادث القطارات

وأوضح كامل الوزير، أن منظومة السكة الحديد عاد لها الانضباط مرة أخرى، وأن حوادث القطارات ستقل خلال الفترة المقبلة، بفعل المشروعات التي تتم على أرض الواقع حاليا، منوها إلى أن جميع القطارات القديمة ستتوقف عن التشغيل، مع مطلع يناير 2022، على أن تكون جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد محسنة وحديثة، وبالتالي ستقل حوادث القطارات، مؤكدا أن السكة الحديد ستقدم خدمات ممتازة مع مطلع 2024.

كامل الوزير: وقف تشغيل جميع القطارات القديمة مطلع يناير 2022

وأكد الوزير، أن «النقل» لديها خطة شاملة لتقليل حوادث القطارات خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في محطات القطارات ومترو الأنفاق، للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.