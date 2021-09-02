باق من الزمن 35 يوما.. «النقل» تستعد لتشغيل القطار الكهربائي

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن أن الوزارة تواصل العمل على قدم وساق، لافتتاح وتشغيل القطار الكهربائي في مصر «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة» أمام الركاب، موضحا أن الوزارة تسعى لتشغيل القطار الكهربائي تزامنا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المقبلة، أي بعد 35 يوما، لافتا إلى أن القطار الكهربائي سيقدم خدمة عالمية لجموع الركاب، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

كامل الوزير: القطار الكهربائي يتم تصميمه على الطراز الأوروبي

وقال وزير النقل في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي يتم تصميمه على الطراز الأوروبي، وسيكون وسيلة مواصلات حديثة تقدم خدمات مميزة لجميع مرتاديه، مؤكدا أنه شدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم معدات تنفيذ المشروع وارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين والمهندسين والفنيين، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى من كورونا، موضحا أن القيادة السياسية عازمة على تنفيذ المشروعات العملاقة والقومية لخدمة المواطن المصري.

وزير النقل: 91% نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للقطار الكهربائي

وأوضح «الوزير» أن القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة»، يتم تنفيذ الأعمال المدنية له على مرحلتين، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91%؜، ويشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعا وتشغيلها تجريبيا أمام حركة السيارات، وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97%؜، كما يشمل المشروع 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار، وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجري تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 73%، والتي تضم عدد 26 مبنى.

وزير النقل: نسعى لتطوير وتحديث جميع مجالات الوزارة

وأشار كامل الوزير، إلى أن الوزارة تسعى طوال الوقت لتطوير وتحديث جميع مجالاتها في السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكباري، منوها إلى أن خدمة المواطن المصري من أهم أولويات الحكومة.