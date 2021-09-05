شيرين عبد الوهاب تعتذر عن أدائها في حفل جدة: «كنت متوترة» (فيديو)

اعتذرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن أدائها في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي كان دون المستوى المتوقع منها وفقا لما نشرته بعض المواقع الفنية، وهو ما فسرته الفنانة بتوترها لمرض والدتها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، بعد حفلها الذي قدمته بالدمام ضمن فعاليات حفلات صيف الشرقية: «أنا بعتذر أني الحفل اللي فاتت متوترة لكن أنتم عارفين الظروف والدتي كانت تعبانة».

وتابعت: «أنتم مقصرتوش ألف شكر لدعواتكم ويارب أكون قدرت النهاردة أبقى قد المستوى المطلوب، وشكرا لكم يا حبايب قلبي ألف شكر».

شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور: «والدتي كانت تعبانة»