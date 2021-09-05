شيرين عبد الوهاب تعتذر عن أدائها في حفل جدة: «كنت متوترة» (فيديو)
كتب:
نورهان نصرالله
02:18 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
شيرين عبد الوهاب
اعتذرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن أدائها في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي كان دون المستوى المتوقع منها وفقا لما نشرته بعض المواقع الفنية، وهو ما فسرته الفنانة بتوترها لمرض والدتها.
وقالت شيرين عبد الوهاب في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، بعد حفلها الذي قدمته بالدمام ضمن فعاليات حفلات صيف الشرقية: «أنا بعتذر أني الحفل اللي فاتت متوترة لكن أنتم عارفين الظروف والدتي كانت تعبانة».
وتابعت: «أنتم مقصرتوش ألف شكر لدعواتكم ويارب أكون قدرت النهاردة أبقى قد المستوى المطلوب، وشكرا لكم يا حبايب قلبي ألف شكر».
شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور: «والدتي كانت تعبانة»
حفلا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بينما قدمت حفلها الثاني في مدينة الدمام، مساء أمس، وقدمت باقة من أشهر أعمالها الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.
الظهور العلني الأول لشيرين وحسام حبيب منذ الأزمة الأخيرة
وحرص زوجها الفنان حسام حبيب على مرافقتها في الحفل، فكان الظهور العلني الأول لهما معا منذ الأزمة الأخيرة، ورافقهما في رحلتهما إلى المملكة العربية السعودية ابنتيها «مريم» و«هنا»، اللتان ظهرتا في كواليس الحفل أكثر من مرة.
وكشفت شيرين لجمهورها قبل الحفل الأول في جدة أن والدتها تعاني من وعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى، وهو ما أثر على أدائها على المسرح بشكل ملحوظ، وقالت شيرين: «ادعوا لوالدتي علشان هى في المستشفى، وأنا غصب عني شوية متوترة، بس إن شاء الله جيالكو أعملكوا أحلى حفلة».
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