التذكرة تصل لـ9 آلاف جنيه.. الليلة ثاني حفلات شيرين عبدالوهاب في السعودية

تقدم الفنانة شيرين عبد الوهاب ثاني حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات حفلات صيف الشرقية بمدينة الدمام.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية

وتأتي أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في 11 فئة تبدأ من 420 ريالاً سعوديًا وهي الفئة التي تم بيعها بالكامل، أي ما يوازي ألف و700 جنيه مصري، لتتدرج بعد ذلك ما بين 490، 590، 720، 860، 950 ريالاً، بينما تتراوح تذاكر الـ«بلاتنيوم» ما بين 1050، 1150،1300، و1450 ريالاً، ويصل سعر التذكرة الـ«رويال» لـ2200 ريال سعودي أي ما يوازي 9 آلاف جنيه مصري.

ويُعتبر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الحفل الثاني لها في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت حفلها الأول يوم الخميس الماضي في مدينة جدة، بحضور جماهيري كبير رفع معه منظمو الحفل لافتة «كامل العدد»، وقدمت خلال الخفل مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية.

وفي لقاء تلفزيوني قبل الحفل الغنائي، كشفت شيرين عن أن والدتها تمر بوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، قائلة: «ادعوا لوالدتي علشان هى في المستشفى، وأنا غصب عني شوية متوترة، بس إن شاء الله جيالكو أعملكوا أحلى حفلة».

الظهور الأول لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة الفنان حسام حبيب وابنتيها في كواليس الحفل، ويُعتبر ذلك الظهور الأول لها برفقة زوجها بعد الأزمة الأخيرة التي أشعلتها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر تسريب مقطع صوتي لوالد حسام حبيب تحدّث فيه عن «الفنانة وعن رغبته في أن يزوج ابنه عليها حتى يستطيع الإنجاب، بالإضافة إلى حصوله على جميع أموالها دون أن تعلم».

وتسببت تلك الأزمة فى شرخ كبير من العلاقة بين حساب حبيب ووالده، الذي خرج بعد ذلك واعتذر لنجله عبر حسابه على «إنستجرام»