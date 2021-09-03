شيرين عبدالوهاب تظهر بـ«فستان زفاف» في حفلها بالسعودية «فيديو»
شيرين عبدالوهاب تخطف أنظار الجمهور السعودي
كتب:
أحمد حسين صوان
12:50 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
شيرين عبد الوهاب
بدأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، حيث يأتي ذلك ضمن حفلات موسم الرياض.
وجذبت شيرين عبدالوهاب، أنظار الجمهور، فور صعودها خشبة المسرح، لاسيما وأنها ظهرت بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا أبيض يُشبه فستان الزفاف.
وكانت شيرين عبدالوهاب، قد تصدرت قائمة الوسوم على موقع التغريدات «تويتر»، تحت هاشتاج «شيرين في جدة»، إذ حظيت باهتمام كبير من قبل الجمهور السعودي.
It’s more beautiful #شيرين_في_جده pic.twitter.com/Hpj0GTzvNa— ???? (@JAH__11) September 2, 2021
وظهرت شيرين عبدالوهاب، بصحبة ابنتيها في مقطع فيديو، قبل صعودها على خشبة المسرح، إذ حرصت على اصطحابهما معهما في السعودية، وأنّ تكونا بجانبها، لاسيما وأنها بعيدة عن الأضواء والحفلات منذ وقتٍ طويل.
الفنانه شيرين قبل صعودها على المسرح برفقة بناتها????#شيرين_في_جده pic.twitter.com/4wb8G4Nefj— ???????????????????????????????? ???????????????????????????? (@GorgeousSherine) September 2, 2021
وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد أحيت حفل «حياة كريمة»، منتصف شهر يوليو الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا الحفل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر» آنذاك، قائلة: «اتشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم إنشاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا، وذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شئ بيطمنني على بلدي».