شيرين عبدالوهاب تظهر بـ«فستان زفاف» في حفلها بالسعودية «فيديو»

بدأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، حيث يأتي ذلك ضمن حفلات موسم الرياض.

وجذبت شيرين عبدالوهاب، أنظار الجمهور، فور صعودها خشبة المسرح، لاسيما وأنها ظهرت بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا أبيض يُشبه فستان الزفاف.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد تصدرت قائمة الوسوم على موقع التغريدات «تويتر»، تحت هاشتاج «شيرين في جدة»، إذ حظيت باهتمام كبير من قبل الجمهور السعودي.

وظهرت شيرين عبدالوهاب، بصحبة ابنتيها في مقطع فيديو، قبل صعودها على خشبة المسرح، إذ حرصت على اصطحابهما معهما في السعودية، وأنّ تكونا بجانبها، لاسيما وأنها بعيدة عن الأضواء والحفلات منذ وقتٍ طويل.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد أحيت حفل «حياة كريمة»، منتصف شهر يوليو الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أعربت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا الحفل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر» آنذاك، قائلة: «اتشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم إنشاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا، وذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شئ بيطمنني على بلدي».