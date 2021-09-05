3 شروط لإيداع مجهولي النسب بالحضانات الإيوائية

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الحضانات الإيوائية التي تتولى رعاية الأطفال مجهولي أو معلومي النسب، الذين تعرضوا لظروف صعبة من سن عامين إلى 6 سنوات من الجنسين، ممن يحتاجون لهذه النوعية من الرعاية المتكاملة، إذ تعمل الحضانات على إيواء الأطفال مجهولي النسب، الضاليـن، والفئات الذين ثبت من البحث الاجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الاجتماعية.

3 شروط مجهولي النسب بالحضانات الإيوائية

وأكدت «التضامن» أن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، موضحة عدة شروط على موقعها الرسمي يجرى الالتزام بها، كما يلي:

- أن يتراوح عمر الطفل أو الطفلة من سنتين إلى ست سنوات.

- أن يندرج تحت إحدى الفئات «مجهولى النسب، الضالين، أو الأطفال معلومي النسب الذين يثبت من البحث الاجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الاجتماعية».

- ألا يكون الطفل مصابًا بأحد الأمراض المعدية المؤثرة على صحة وسلامة باقي الأطفال في الدار.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات مطلوبة، لرعاية الأطفال المحولين من هيئات أو مؤسسات اجتماعية أو دور رعاية، أو المتعذر رعايتهم في منازلهم، كما يلي:

الأطفال المحولين من مؤسسات اجتماعية

- تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها لإثبات هوية الطفل.

- محضر تسليم وتسلم الطفل.

- تقديم تقرير طبي شامل متضمن خلو الطفل من الأمراض المعدية.

- جميع المستندات المتعلقة بالطفل والمؤيدة لقبوله بدار الرعاية.

المستندات المطلوبة لإيواء طفل متعذر رعايته بأسرته

- إقرار من ولى الأمر بقبول جميع تعليمات وتوجيهات الدار الخاصة برعاية الطفل.

- تقديم شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم صورة من البطاقة العائلية لولي أمر الطفل.

- صور لجميع المستندات المؤيدة لقبول الطفل بالدار، على أن يجرى الاطلاع على أصول المستندات والتأشير على الصور بذلك.