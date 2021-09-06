سعر اليورو اليوم الاثنين 6-9-2021 في البنوك المصرية

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك عودة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات نستعرض سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر، وذلك كما يلي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، اليوم الاثنين نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين نحو، 18.54 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، اليوم الاثنين نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

وسجل سعر اليورو في بنك عودة، اليوم الاثنين نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، اليوم الاثنين نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مختلف العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، اليوم الاثنين، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي نفس السعر حيث استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.