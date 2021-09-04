قتيل و6 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

قُتل شاب وأصيب 6 أشخاص، خلال مشاجرة بعزبة «طلعت حرب»، التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، بسبب تجدد خلافات قديمة بين الجيران، وقد تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على المشاجرة، وألقت القبض على المتهمين من الطرفين.

وانتشر مقطع فيديو لمشاجرة مطاي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر مجموعة من الشباب يتشاجرون في أحد الشوارع، الذي شهد أعمال كر وفر، وأحداث عنف بين أفراد عائلتين، حتى تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، وألقت القبض على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة ببين عائلتين بعزبة طلعت حرب، التابعة لمركز مطاي، أسفرت عن وقوع قتيل و6 مصابين لتجدد خلافات جيرة قديمة.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل شاب يُدعى «كريم مصطفى»، 37 سنة، عاطل، من عائلة «مراد»، بينما أصيب كل من «أحمد جمال»، 45 سنة، من نفس عائلة القتيل، و«مصطفى خلف»، 33 سنة، و«رمضان راضي»، 27 سنة، وشقيقه «سلامة»، 35 سنة، و«عرفة سعيد»، 25 سنة، والأربعة من عائلة «نظير»، بالإضافة إلى شخص آخر مصاب، يجري تحديد هويته ومعرفة بياناته، تبين إصابتهم جميعهم بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات، وانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثة المجني عليه وتحديد كيفية حدوث الوفاة، وقد فرضت أجهزة الأمن بقسم شرطة مطاي كردونا بمكان الحادث تحسبا لوقوع أية تداعيات ومنعا لتجدد الاشتباكات.