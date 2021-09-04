محافظ الأقصر يوجه بتوحيد دهانات المنازل على «طريق الكباش»

في إطار جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة آخر التطورات في المشروعات داخل مراكز المحافظة، قام محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بجولة ميدانية، اليوم السبت، تابع خلالها أهم المشروعات الجاري تنفيذها داخل محافظة الأقصر.

جاءت الجولة تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإعادة الشكل الحضاري لمحافظة الأقصر مرة أخرى، خاصةً في المناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، بما يليق بالمحافظة السياحية، تمهيداً لافتتاح مشروع طريق الكباش في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر في الفترة القادمة.

محافظ الأقصر يتفقد الجداريات على طول طريق الكباش

وقام محافظ الأقصر بالجولة الميدانية، برفقة كل من محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى الدكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات ومنسق مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر.

بدأت جولة محافظ الأقصر بتفقد مناطق طريق الكباش، وكذلك الجداريات التي تواجه البوابات على طول الطريق، كما تفقد «ألهم» أعمال التطوير للنافورة القائمة، فضلاً عن إنشاء الميادين في مسار الطريق، كذلك تابع التطورات في أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالطريق، حيث تمت أعمال تشجير وزراعة على طول الطريق، ودهانات الأرصفة.

«ألهم» يُشدد على توحيد دهان المنازل بطريق الكباش

وشدد «ألهم» على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني حتى يتم تنفيذ كافة المشروعات الجارية في محافظة الأقصر، بهدف سرعة الانتهاء منها، حسب الخطط التي تم وضعها مُسبقًا، مع ضرورة توحيد ألوان دهان المنازل الكائنة على طريق المطار وطريق الكباش وطريق المسار السياحي، على أن يتم التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية، وذلك بحضور العميد ضياء ماهر، مدير مرور الأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من رؤساء الأحياء بالمحافظة.