مقتل طالب طعنه زميله بـ«خنجر» في «خناقة فيسبوك» بالأقصر

مشادة كلامية، تطورت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على شبكة الإنترنت، إلى خلافات وتراشق بالألفاظ، بين طالبين بمدينة الأقصر، نتج عنها قيام أحد الطرفين بتسديد طعنة قاتلة إلى زميله، باستخدام «خنجر صغير»، فيما اُصيب الآخر أثناء المشاجرة، وعلى الفور تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى الأقصر العام سابقاً، وإبلاغ الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الأقصر بالواقعة.

مشاجرة بين طالبين على «فيسبوك»

في البداية، ورد بلاغ لقسم شرطة الأقصر بوصول المدعو «م. ج.»، يبلغ من العمر 15 سنة، طالب، مقيم في البندر التابعة لدائرة قسم شرطة الأقصر، مُصاباً بطعنة نافذة، نتج عنها وفاته، بسبب ضربه من آخرين باستخدام «خنجر صغير»، وعلى الفور انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وأجرت التحريات وتوصلت من خلال التحريات الأولية وسؤال والدة الطالب المجني عليه، باتهامها للمدعو «ز. م.»، 15 سنة، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، بالتعدي على ابنها، مما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته.

مقتل طالب على يد آخر باستخدام «خنجر»

وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، وكذلك اللواء مجدي لطفي، مدير قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط الطالب المتهم، وكذلك تم ضبط السلاح المُستخدم في المشاجرة بينهما، عبارة عن «خنجر»، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه.

المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، نتيجة مشادة كلامية تطورت الخلافات بينه وبين المجنى عليه عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وتطورت إلى مشاجرة فيما بعد، نتج عنها إصابته ومقتل المجني عليه باستخدام «خنجر»، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.