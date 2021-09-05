الأمن يعثر على فتاة بعد تداول فيديو بتغيبها على «فيس بوك»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من عامل بشركة مقاولات، مقيم بدائرة المركز، أفاد خلاله بتغيب كريمته، تبلغ من العمر 12 عاما، وقرر باعتياد نجلته التغيب عن المنزل، وآخرها كان خلال شهر يوليو الماضي وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالي بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ.

العثور على الفتاة بمحطة قطار قليوب

تم اتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة، وتم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، وباستدعاء والدها تعرف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.