داليا مصطفى عن «سمكري البني آدمين»:«جاللي اللوكيشن ومسألتش عن شهادته»

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها لم تكن تعلم أن يوسف خيري الملقب بـ«سمكري البني آدمين» غير معتمد وليس لديه شهادة، بعدما أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس السبت القبض عليه، لعمله بدون ترخيص.

وأضافت داليا لـ «الوطن»، «أول شئ سئلت عنه إذا كان لديه شهادة أم لا، وبالتأكيد لم يأتي إلى لوكيشن التصوير ومعه شهادة، ولكني ارتحت بعد أن قام بطقطقة ظهري ورقبتي».

رد فعل الأطباء بعد مشاهدة داليا مصطفي بفيديو «سمكري البني آدمين»

وأضافت: «بعد ما نزلت الفيديو على صفحتي، أصدقائي الأطباء بهدلوني على الفيديو، لأن حركة واحدة خاطئة تؤدي إلى شلل وعدم الحركة، فبالتأكيد جاء الأمر خطر».

ساندي تسرد تجربتها مع سمكري البني آدمين

وكانت قد تحدثت المطربة ساندي عن تجربتها مع «سمكري البني آدمين»، موضحة تعرضها لخطر شديد كاد يصل إلى الشلل.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن بداية معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، وأنها حذرت كثيرًَا منذ أكتوبر 2019، بعد شهر واحد من معاناتها بسببه.

وذكرت، أنها عانت من «إعوجاج»، في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالذهاب إلي «سمكري البني آمين».

كما أشارت إلى أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفي بـ «طقطقة رقبتها»، قائلة: «عملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت، منه لله يمهل ولا يهمل، حسبي الله ونعم الوكيل».

وتابعت ساندي، «يا جماعة مش أي حاجه يعلنوا عنها الفنانين أو الانفلونسرز يعلنه عنها تعملوها أرجوكم.. الناس اللي بتقول انتي لسه فاكره تقولي أنا بقالي سنتين بقول ومحدش سامع الإعلام متجاهلني».