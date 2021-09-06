حالة الطقس اليوم 6-9-2021.. معتدل ليلا ورياح نشطة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق بيان صادر اليوم، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد إنّ مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح غدًا على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تتعرض لشبورة مائية خفيفة صباحًا، تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّ البحر المتوسط حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما البحر الأحمر حالته مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 38 22

الطور 33 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26