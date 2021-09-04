«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس.. رياح وأمطار وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح على بعض الأماكن، موضحة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأحد 5 سبتمبر، وحتى الجمعة المقبل، الموافق 10 من الشهر نفسه.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأعلنت «الأرصاد» أن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اعتبارا من الأحد، ليسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

مناطق وموعد سقوط الأمطار

كما أشارت الهيئة إلى وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

فرص لتكون السحب

كما أوضحت الهيئة أن هناك سحب منخفضة تظهر في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

نشاط الرياح

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة

ونوهت الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 43 درجة مئوية على جنوب الصعيد، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 و30%، وعلى القاهرة الكبرى تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة مئوية خلال يومي الإثنين والخميس، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 و90%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 34 مئوية يوم الأربعاء، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و92%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 41 مئوية يوم الخميس، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 39 مئوية على شمال الصعيد، خلال يومي الخميس والجمعة، وتسجل الرطوبة ما بين 20 و50%.