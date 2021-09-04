الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة طوال الأسبوع يصاحبها سقوط للأمطار

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة تواصل انخفاضها خلال شهر سبتمبر، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري 34 درجة مئوية، ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد تسجل ما بين 31 و32 درجة مئوية، بينما محافظات شمال الصعيد 35 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

انخفاض الحرارة يستمر طوال الأسبوع

وأضافت «منار غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية لطفي، اليوم السبت، أنَّ انخفاض درجات الحرارة يستمر على مدار هذا الأسبوع، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجات المحسوسة ما بين درجتين لـ4 درجات.

وأشارت إلى أنَّ نشاط الرياح يبدأ خلال ساعات المساء على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدا بعد ساعات العصر، ما يؤدي لتلطيف الأجواء وعدم التأثر بارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: «الطقس خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية لسة مش هيوصل للبرد، ولكن الطقس هيكون معتدل والصغرى تصل ما بين 24 و25 درجة، وهناك بعض الأيام تشهد فيها ارتفاع للأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط يتجاوز 2 متر، ولذلك لابد من الحذر من ارتفاع الأمواج».

سقوط أمطار على جنوب البلاد

ولفتت إلى أنَّ درجات الحرارة مازالت مرتفعة في محافظات جنوب الصعيد خاصة مدن الأقصر وأسوان وأبوسمبل، رغم أنَّها شهدت انخفاضًا نسبيًا حاليًا مقارنة بالأيام السابقة: «كنا بنقول الحرارة هناك 45 درجة، لكن من اليوم هتبقى 43، وغدًا وبعد غد هتوصل لـ41 درجة، والطقس يظل شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل ليلًا».

وأوضحت أنَّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى الجنوب تحديدًا في أبوسمبل وسلاسل جبال البحرالأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مؤكّدة أنَّ هذه الأمطار لن تؤثر حركة الأنشطة اليومية وتسقط على فترات متقطعة.