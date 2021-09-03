أمطار ورياح وسحب.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، عن خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة على البلاد، اعتباراً من غد السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر، مشيرة إلى احتمالية سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، ونشاط لحركة الرياح، وتكون بعض السحب أحياناً.

حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل

أعلنت الأرصاد أن تلك الفترة يسودها طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأضافت الهيئة خلال بيان صادر عنها اليوم، أنه اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، تبدأ الأحوال الجوية في التحسن النسبي، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل

ـ انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السابعة صباحاً تقريباً، على الطرق الزراعية، السريعة، القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية.

ـ ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر، على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

ـ نشاط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

فرص سقوط الأمطار

ونوهت الأرصاد إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد «مرسى علم، المجرى الملاحي، أبو سمبل» على فترات متقطعة، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل إلى 40%، غدا السبت الموافق 4 سبتمبر.

بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسب سقوط تصل إلى 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 9 سبتمبر.