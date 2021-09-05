الأرصاد: تحسن نسبي بالأحوال الجوية وانخفاض الحرارة.. «فيديو»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر من مخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد تحسنًا نسبيًا بالأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة من درجة لاثنتين خلال الـ72 ساعة المقبلة على الأقل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وبالرغم من ذلك يوجد ارتفاع بنسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، ولذلك الطقس ما زال حارًا خلال فترات النهار، ولكن الشعور بالطقس وحرارته سيكون مختلفًا نسبيًا عن الأيام الماضية، حيث يشهد الطقس تحسنًا بالأحوال الجوية.

الشبورة المائية تزيد الفترة المقبلة

وأضاف مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشبورة المائية تبدأ تزيد الفترة المقبلة، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتُعتبر الظاهرة الوحيدة المؤثرة خلال هذه الفترة، ولكن فترتها تكون بعد الفجر وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية ولكن بشكل لا يؤثر على شيء، مؤكدًا استمرار الشبورة المائية خلال هذه الفترة فهي متواجدة طوال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل ولكنها لن تؤثر على حركة الطرق والمرور مع المتابعة اليومية للنشرات اليومية سيتم التنويه عن كثافات الشبورة إذا تواجدت أي يوم من الأيام المقبلة.

أجواء رائعة بالمدن الساحلية والشاطئية

وتابع مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المدن الساحلية والشاطئية تشهد أجواء رائعة ودرجات الحرارة بالفعل تتراوح بين 29 درجة و30 درجة مئوية على أغلب المدن المطلة على البحر المتوسط، وارتفاعات الرطوبة تزيد كلما اقتربنا من البحر، وهو أمر طبيعي هذه الفترة، ولكن هذا لا يؤثر على حالة الطقس، والأجواء هناك ممتعة خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل مع نشاط الرياح الذي يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.