مسلم: الصحف تمر بظروف اقتصادية صعبة.. وأولويات الصحفيين تغيرت بعد 30 يونيو

استضاف الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، مقدم برنامج «النبض الأمريكي على فضائية «القاهرة والناس» الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في حلقة بعنوان «مجلس الشيوخ وأهميته في المنظومة السياسية».

وجاء حوار «مورجان» مع «مسلم» بعد حصول رئيس تحرير جريدة «الوطن» على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى من كلية الآداب جامعة الزقازيق، عن موضوع الإعلام السياسي بعنوان «العوامل المؤثرة في تأطير الصحف اليومية لقضايا التحول السياسي في مصر خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017».

محمود مسلم: تفاجأت من نظرة الصحفيين للأحداث في مصر

وقال «مسلم» إنَّه تفاجأ خلال دراسة البحث الخاص به من نظرة الصحفيين للأحداث خلال هذه الفترة، موضحًا أنَّ نشر الخبر والمعلومة الأوّلية كان أهم أولويات الصحفيين في فترة ما بعد يناير وقبل ثورة 30 يونيو، لكن تغيرت أولوياتهم بعد ثورة يونيو، وأصبحت نظرتهم مدعمة بالحس الوطني مثل الحفاظ على استقرار البلد ومكتبسات الثورة.

وأشار إلى أنَّ هناك إجماعًا - من قبَل الصحفيين الذين شملتهم العينة في البحث الذي أجراه - على أن المؤسسات الصحفية تمر بظروف اقتصادية صعبة، وأن ذلك يؤثر على السياسة التحريرية، ويعطي فرصة للمالك أو للمعلن في تغيير السياسة التحريرية.

ولفت إلى أنَّه من ضمن المفاجآت خلال البحث الذي أجراه أن الصحفيين رأوا أن دستور 2012 كان مليئًا بالعيوب، بينما دستور 2014 كانت نظرتهم تجاهه بالإيجاب، كما رأوا أنَّ انتخابات الإعادة في 2012 كانت تشوبها مخالفات كثيرة، بينما كان الاهتمام في انتخابات 2014 بالقوة الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنَّه اتخذ من صحف «الأهرام، والوفد، والمصري اليوم» أساسًا للعينة العشوائية التي بُنيت عليها الدراسة لتكون الصحف القومية والحزبية والخاصة ممثلة في العينة.

وأكّد عضو مجلس الشيوخ أنَّه أجرى تحليلًا للصحف وبحثًا عن أكثر الأخبار التي جرى نشرها في الفترة من 2011 حتى 2017، ووجد أنَّ أكبر قوة فاعلة خارجية هي الولايات المتحدة الأمريكية بناء على رأي الصحفيين الذي اشتركوا في استطلاع الرأي حول الدراسة، مشيرًا إلى أنَّ هذه القوة الفاعلة تلتها وزارة الخارجية المصرية والقنصليات التابعة لها خاصة في الانتخابات.

رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ: مصر دولة محورية وهامة لأمريكا

وأوضح «مسلم» أنَّ الولايات المتحدة كانت أكثر تفاعلًا في الأحداث المصرية مقارنة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من 2011 لـ2017، متابعًا أنَّ «مصر دولة مهمة ومحورية بالنسبة لأمريكا، ومن الصعب على أمريكا تغض الطرف عما يحدث في مصر، ولكن شكل التدخل يختلف، فإذا تحدثنا عن الأشياء التي كانت تحدث في الفترة من 2011 لـ2014 أو 2015 فكانت أمريكا تصدر حينها بيانات شديدة اللهجة وتمارس التدخل في شؤون الدولة، ولكن مع استقرار الدولة في 2015 لم يعد التدخل السافر موجودًا».

وقال رئيس تحرير جريدة «الوطن» إنَّه من خلال رصد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنجد أنَّه في 2014 كان يحضر الرئيس السيسي للدفاع عن ثورة 30 يونيو وشرعيتها، وهذا تكرر نسبيًا أيضًا في 2015، لكن منذ بداية 2016 وحتى 2019 كانت مصر تحضر جلسات مجلس الأمن لعرض رؤيتها في قضايا المنطقة والعالم: «دلوقتي مصر بتطلب طلبات ويتمّ الاتصال بها للمشاورة في قضايا المنطقة، صعب حد يقول إن فيه أزمة في منطقة الشرق الأوسط مصر مالهاش وجهة نظر فيها وتُستمع».