رئيس مدينة طابا: إنشاء 116 بيت بدوي بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

أعلن رئيس مدينة طابا علي الشحات، تفاصيل إنشاء 116 بيت بدوي في 7 تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق في الاجتماع الذي عُقد أمس بمكتبه بطور سيناء على إنشاء البيوت في (7) تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا هي «المراخ، النجمات، توبيا، المرازيق، الخناطلة، الشاطئ الوردي، مرجانه، المخاشي الأعلى».

وأوضح، أنه جرى اختيار موقع الأرض وتحديد أسماء المنتفعين، على أن يتم الانتهاء من المشروع في مدة لا تزيد عن عام من تاريخه.

كم تبلغ تكلفة البيت الواحد؟

وقال رئيس مدينة طابا، إن البيت الواحد يتكلف نحو نصف مليون جنيه بخلاف المرافق والبنية الأساسية، ليصل بذلك إجمالي التكلفة إلى 80 مليون جنيه، موضحًا أن صندوق تطوير العشوائيات سوف يقوم بصيانة 19 منزل بدوي في منطقة عرب النجمات، عن طريق عمل سقف لكل منزل بتكلفة تصل إلى 100 ألف للبيت الواحد.

طابا بلا عشوائيات عام 2021 - 2022

وكان قد أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أن طابا ستكون أول مدن جنوب سيناء بلا عشوائيات عام 2021 -2022، وجرى إنشاء 426 بيت بدوي في المدينة خلال الفترة الماضية بينها 116 سوف ينتهي العمل فيها العام القادم لتصبح طابا أول مدينة بلا عشوائيات، موضحًا أن أحد رجال الأعمال قام ببناء 250 بيت بدوي لأهالي المنطقة كمشاركة اجتماعية، وسُلمت للمواطنين هذه البيوت.

وأضاف، أنه وافق على تقنين أوضاع 60 بيت بدوي بوادي المراغ والشاطئ الوردي، بعد استكمال شروط وضوابط التقنين، بالإضافة إلى ترميم 19 بيت بعرب النجمات.

ومدينة طابا هي أخر المدن المصرية التي تقع علي الحدود المصرية من ناحية الشرق، تطل المدينة علي خليج العقبة، مساحتها 42 كيلو متر مربع، يبلغ عدد سكانها 4500 مواطن، وهي أصغر المدن في جنوب سيناء من حيث المساحة وعدد السكان، معظم السكان الأصليين من قبيلة الأحيوات ويعيشون في نحو 8 تجمعات بدوية.