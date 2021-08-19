محافظ جنوب سيناء يكافئ مواطنة في مدينة طابا بوحدة سكنية وفرشها «صور»

أوفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوعده لمواطنة بمدينة طابا، وحقق حلمها في الحصول على وحدة سكنية، وإنهاء معاناتها هي وأسرتها التي عاشت فيها لمدة سنوات.

وأكد المحافظ في تصريح له أمس الأربعاء، أنه حرص على تسهيل إجراءات حصول المواطنة سنية سعيد إبراهيم حافظ، على حصتها من الشقق بمدينة طابا، وإزالة العقبات كافة التي كانت تواجهها.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدة السيدة في فرش الشقة بعد استلامها.

وأشار «فودة» إلى أن مندوب المحافظة فرش الوحدة السكنية أمس بغرفة نوم كاملة، وأنترية، ومطبخ خشب قطعتين 150 سنتيمتر، وثلاجة 16 قدم، وبوتوجاز 5 شعلة، وغسالة فوق أتوماتيك، ومروحة عمود، و3 سجادات، و4 مشايات.

وتقدمت المواطنة سنية سعيد إبراهيم حافظ، بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، لوفائه بوعده وإنهاء معاناتها هي وأسرتها، وتدخله المباشر لتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.

وأوضحت السيدة أن محافظ جنوب سيناء، راعى ظروفها لرعايتها لأسرتها بعد مرض زوجها، لافته إلى أنها تفخر باللواء خالد فودة، الذي يعد من وجهة نظرها «أب لكل مواطن على أرض المحافظة»، ويسعى لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتوفير حياه كريمة لكل مواطن.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت فرص عمل لائقة للشباب بالمحافظة، وتتمثل في عمال خدمات في شركة كير سيرفيس للأمن والخدمات «نظافة»، للعمل بمستشفى سانت كاترين، والوحدات الصحية التابعة لها بمرتبات 2600 جنيه، والتأمين «الاجتماعي، والصحي»، لافتًا إلى أن العمل لمدة 8 ساعات يوميا، ويوم راحة أسبوعيًا.