إنشاء 116 بيتاً بدوياً في طابا وحديقة للطفل بطور سيناء

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية العامة الأزهرية والدبلومات الفنية، وقدم لهم الشكر على جهدهم خاصة في ظل هذا العام الدراسي الصعب الذي يعد انطلاق تجربة تعليمية جديدة، إضافة إلى ظروف جائحة فيروس كورونا.

احتفالية كبرى لتكريم الأوائل على مستوى المحافظة

وأكد المحافظ أنه سيجري تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الأوائل على مستوى المحافظة، في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، لافتاً إلى أنه يسعى لتوفير أكبر عدد من المنح الدراسية في الجامعات الأهلية لأبناء المحافظة.

إنشاء 7 فصول ذكية داخل التجمعات البدوية

وأعلن المحافظ أنه جرى التصديق على إنشاء 7 فصول ذكية داخل التجمعات البدوية بكافة مدن المحافظة، وتجهيزهم على أعلى مستوى لتعليم الفتيات، والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، وخدمة المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري، الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لاستعراض أهم المشروعات المقرر افتتاحها خلال ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي المشروعات الجاري تنفذها بمدينة الطور ومنها مسجد الروضة، وحديقة السرة، وساحة الانتظار، وموقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، واعتماداتها المالية .

بناء 116 بيتاً بدوياً بمدينة طابا

وأكد المحافظ أنه سيجري تطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، وحي السلام بمدينة أبورديس، بالبنية التحتية الكاملة، إضافة إلى بناء 116 بيتاً بدوياً بمدينة طابا، وعدد آخر من البيوت البدوية في نويبع، وطرح فرص استثمارية لإنشاء مركز تجاري بمدينة شرم الشيخ، لتشجيع سياحة التسوق، وتطوير المسرح المفتوح بمدينة الطور، وتنظيم مهرجان قومي للفنون الشعبية، وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع ماكيت لمقترح مشروع حديقة الطفل بمدينة طور سيناء، الذي يتضمن حديقة للأطفال ومطعم أسماك بحرية ومنطقة للشواء ومدرسة لتعليم لقواعد المرور وكشك للورود ومركز تعليمي ومول تجارب، وذلك استكمالا للنهضة التنموية بشارع الكورنيش وامتداد شارع 306.