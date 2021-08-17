منفذ طابا البري يستقبل 60 ألف سائح خلال 4 أشهر

يستقبل منفذ طابا البري بجنوب سيناء، يوميًا مئات السائحين القادمين من مختلف الدول العربية والأوربية للاستمتاع بمنتجعات جنوب سيناء السياحية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي داخل منفذ طابا

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي داخل منفذ طابا البري، تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين القادمين لمنتجعات جنوب سيناء السياحية عبر المنفذ، لافتًا إلى توفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة الكاشف الحراري، إضافة إلى توفير القوى البشرية المدربة.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن المنفذ استقبل 60 ألف سائحا من مختلف جنسيات العالم خلال 4 شهور فقط، ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول ومنها عدم دخول أي شخص دون اصطحاب تحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يجري إجراء التحليل بالمنفذ، وينتقل السائح إلى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة.

وباء كورونا تسبب في غلق المنفذ لمدة عام

وأشار إلى أنه جرى غلق المنفذ خلال العام الأول من وباء فيروس كورونا، وعدم السماح بعبور السياح إلي منتجعات جنوب سيناء، وتقرر فتحه منذ 4 أشهر فقط، مع السماح بعبور عدد محدد يوميًا ، ثم بدأ يزداد العدد تدريجيًا، حتى بدأت المخيمات والمنتجعات السياحية في زيادة تلقى طلبات الحجوزات من سياح.

انفراجة في المنتجعات السياحة

وأوضح أن المخيمات والفنادق بمدن طابا ودهب ونويبع تشهد انفراجة من السياحة الأوربية والعربية القادمة عبر المنفذ، خاصة أن هذه السياحة تعتمد عليها منتجعات مدن خليج العقبة بداية من مدينة طابا وحتى شرم الشيخ، لكونها أفضل الوجهات السياحية للسائحين العرب والأوربيين، حيث الطبيعة الساحرة التي تساعدهم على الاستجمام.