أحمد الخطيب: الدولة المصرية وحدت جهود المجتمع المدني في عهد السيسي

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ المجتمع المدني كان مشرذم الأفكار قبل ثورة 30 يونيو، ولم يكن موحدًا، لكن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدت جهود منظمات المجتمع المدني، لتصبح رافدًا واحدًا.

المجتمع المدني كان مشرذما قبل 30 يونيو

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس السيسي تحدث اليوم عن دعم المجتمع المدني وإشراكه في عمليات التنمية، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يؤكّد أنَّ الدولة لديها وجهة نظر في عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تستهدف توحيد عملها لتصب في صالح المشروعات القومية، سواء كانت للصالح المباشر أو لأعمال المجتمع المدني مثل كفالة الأيتام وما شابه.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أنَّ تركيز الرئيس السيسي على تطوير شكل الدعم للمواطنين من خلال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كان مهمًا جدًا، لافتًا إلى أنَّه جرى توحيد الجهود المؤسسية، لأن المؤسسات كانت تتجادل في الماضي عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المشروعات لذلك لم تكن الجهود والمشروعات تبلغ حد الكمال.

وأوضح أنَّ العمل الخيري أيضًا كان مشرذمًا، ولم يكن هناك رافدًا حقيقيًا لعمل هذه المؤسسات، حيث وحدت الدولة كل الجمعيات الأهلية وصبت مخرجاتها في مخرج واحد، وعليه أصبح مساهما رئيسًا في العمل القومي.

الدولة نجحت في بلورة المجتمع الأهلي حتى يصب في الصالح العام

وأكّد «الخطيب»، أنَّ الدولة المصرية عندما وضعت يدها لتنظيم العمل الأهلي كانت النتيجة كبرى وآثارها ممتدة، وأصبح للجمعيات الأهلية بصمة واضحة وصريحة ومباشرة، لافتًا إلى أنَّ المجتمع الأهلي لديه خطة عمل تنظمها الدولة حتى تصب في الصالح العام وليس في مصالح صغيرة، أي أنَّ الدولة نجحت في بلورته بحيث يصب في الصالح العام، وهو ما أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم.

ونوه إلى أنَّ الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة خلال كلمته بالاحتفالية، حيث أكّد للمواطنين سلامة أوجه الإنفاق، فهي تحت يده شخصيًا، إضافة إلى اهتمام الدولة بالمجتمع المدني وإشراكه في أعمال التنمية، كما ركز الرئيس على أشكال الدعم للمواطنين وحاجات الناس، كما وجه الشكر لكل من ساهم بجهد على مدار السنوات الماضية.

وفيما يخص «حياة كريمة»، أشار «الخطيب» إلى أنَّه المشروع يعيد بناء البنية التحتية المصرية، حيث دعا الرئيس السيسي المجتمع المدني للمشاركة فيه، وهو ما سيكتب في تاريخ الجمعيات الأهلية، موضحًا أنَّ مشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي باكورة إنتاج شراكة الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.