«تعليم القاهرة» تزف بشرى سارة للمعلمين حول «مدة الخبرة»

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن ضم مدة الخبرة العلمية للمعلمين لمدة خدمة التي قضاها المعلم بالعقد، قبل العمل على درجة معلم مساعد، مشددة على قسمي الماهيات والحسابات بضرورة تنفيذ هذه التعليمات، وصرف الفروق المستحقة، مع مراعاة القواعد المالية الخاصة بالصرف بكل دقة.

وشددت مديرية تعليم القاهرة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على جميع أقسام ووحدات المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، تنفيذ القرار الخاص بضم مدة الخبرة للمعلمين مع مراعاة أحكام القانون، ومراجعة الأسماء قبل التنفيذ، منبهة على قسم الملفات بضرورة حفظ صورة من القرار والتأشير بها في استمارة 134ع ح بملف خدمة المعلم.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى الاطلاع على كتاب دوري رقم 7 لسنة 2011 على أن يستم احتساب مدة الخبرة العلمية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة ومراعاة اتفاق طبيعة العمل التي تقرها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة من هذه السنوات علاوة بحد أقصى خمس علاوات وذلك خلافاً لما ذكر بالبند الرابع من الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2011 بحساب مدة الخبرة بحد أقصى خمس علاوات.

ولفتت المديرية إلى أنه تم الاطلاع على محضر لجنة الموارد البشرية بالمديرية بجلستها المنعقدة في يوم 8 يوليو 2021 والمعتمد محضرها من محافظ القاهرة بتاريخ 29 أغسطس الماضي.

المستندات المطلوبة لضم مدة الخبرة العلمية

شددت المديرية على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات مع قرار ضم مدة الخدمة:

- صورة من القرار التنفيذي الخاص بضم مدة خدمة قضيت بالعقد قبل العمل على معلم مساعد للمعلمين بناءً على محضر لجنة الموارد البشرية التي تم عرضها على مديرية التنظيم والإدارة.

- بيان بأسماء ضم المدة للمعلمين التي تم عرضها على مديرية التنظيم والإدارة طبقاً للكشوف الواردة من الإدارة.

- مستخرج من ملاحظات مديرية التنظيم والإدارة على محضر لجنة الموارد البشرية التي تم انعقادها في 8/7/2021 والمعتمد محضرها من محافظ القاهرة بالأسماء التي تم الموافقة على ضمها من عدمه.