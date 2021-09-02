موقع مديرية التربية والتعليم يقدم نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، يبحث أولياء الأمور عن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية، التي من المقرر إعلانها خلال أيام، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول بالمديرية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التي تسبق إعلان النتيجة، سواء بإعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين أو من حيث توزيع الطلاب على المدارس التجريبية الموجودة بجميع إدارات المحافظة طبقا للكثافة الطلابية.

إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية خلال أيام

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سيوفر نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية بالرقم القومي للطالب، مشددا على كتابة البيانات بطريقة صحيحة، مؤكدا أن المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة يوفر نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية بالرقم القومي

وتابع المصدر، أن موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوفر نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية في كل إدارة تعليمية، مثل إدارة مصر القديمة التعليمية، وإدارة روض الفرج، وإدارة المعادي، وإدارة حلمية الزيتون، مشيرا إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بظهور النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال من موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الضغط على أيقونة «رياض الأطفال».

- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- كتابة الرقم القومي للطالب بشكل دقيق.

- الضغط على زر «بحث» للحصول على النتيجة.

- طباعة استمارة النتيجة وإرفاقها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

- تقديم جميع الأوراق للمدرسة كاملة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع المصدر، بأن مناهج رياض الأطفال الجديدة تهتم بتنمية مهارات الطلاب، مؤكدا أن هناك الكثير من المنصات التعليمية يجب متابعتها بجانب الشرح الفعلي في المدرسة، مشيرا إلى أن المديرية حرصت على تدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة لمواكبة التطورات الراهنة.