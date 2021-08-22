412 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ببنى سويف في 7 سنوات

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الشركات التابعة لها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ففي نطاق محافظة بني سويف، والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي 800 ألف مشترك، شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 412 مليون جنيه خلال الفترة، نُفذت خلالها أعمال توسعية بإنشاء لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائية جهد متوسط، وتنفيذ 140 كم كابلات جهد متوسط وتوسع في شبكة الجهد المنخفض، بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، إضافة إلى 100 محول جديد.

كما شهدت المحافظة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، وذلك بإحلال شبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 115 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض، بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، وإحلال لوحتي توزيع جهد متوسط، إضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 665 محولاً.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة بني سويف خلال الفترة حوالي 1.18 مليار جنيه، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم توصيل التغذية الكهربائية لـ350 عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، وتوصيل التغذية الكهربائية لـ14 محطة صرف صحي بالمحافظة، إضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمستشفى إهناسيا.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه، والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.